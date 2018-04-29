29 Nisan 2018 Pazar 13:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olmayacağı açıklamasına ilişkin, "Ben bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül kendi değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim me

IHAAW132811-SIY/29-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olmayacağı açıklamasına ilişkin, "Ben bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül kendi değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı bu noktada temenni ederiz ki her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımları atarız" dedi. 29.04.2018 13:28:11 TSI NNNN