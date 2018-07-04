IHAAW172417-SIY/04-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. 04.07.2018 17:24:17 TSI NNNN

IHAAW172417-SIY/04-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. 04.07.2018 17:24:17 TSI NNNN

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