24 Nisan 2018 Salı 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti’ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadıl

IHAAW120718-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti’ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. İYİ Parti’den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok" dedi. 24.04.2018 12:07:18 TSI NNNN