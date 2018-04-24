IHAAW122155-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye’yi kurtarmaya karar verdik" dedi. 24.04.2018 12:21:55 TSI NNNN

IHAAW122155-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye’yi kurtarmaya karar verdik" dedi. 24.04.2018 12:21:55 TSI NNNN

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