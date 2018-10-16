16 Ekim 2018 Salı 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden büyük bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Hal böyleyken sosyal güvenlik sistemi

IHAAW122023-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden büyük bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Hal böyleyken sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim?" dedi. 16.10.2018 12:20:23 TSI NNNN