POLİTİKA:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun ga

IHAAW132851-SIY/29-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun gayet güzel bir yerde" dedi. 29.04.2018 13:28:51 TSI NNNN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun ga
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IHAAW132851-SIY/29-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun gayet güzel bir yerde" dedi. 29.04.2018 13:28:51 TSI NNNN
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