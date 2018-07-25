25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin, "Yaptırımlarla ilgili şunu bilmeliyiz, Amerika nasıl bizim stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters& IHAAW121114-SIY/25-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin, "Yaptırımlarla ilgili şunu bilmeliyiz, Amerika nasıl bizim stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters" dedi. 25.07.2018 12:11:14 TSI NNNN

IHAAW121114-SIY/25-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin, "Yaptırımlarla ilgili şunu bilmeliyiz, Amerika nasıl bizim stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters" dedi. 25.07.2018 12:11:14 TSI NNNN