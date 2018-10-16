16 Ekim 2018 Salı 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Münbiç’te şu anda Mehmetçiğimiz, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sistemini cereyan ediyor. Bir an önce, takvim 90 gündü, 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada

IHAAW123714-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Münbiç’te şu anda Mehmetçiğimiz, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sistemini cereyan ediyor. Bir an önce, takvim 90 gündü, 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz, gereğini yaparız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse orada da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız, gereğini yapacağız." 16.10.2018 12:37:14 TSI NNNN