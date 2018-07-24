Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özil’in takındığı tavır millidir. Gözlerinden öpüyorum"
IHAAW132256-SIY/24-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özil’in takındığı tavır millidir. Gözlerinden öpüyorum" 24.07.2018 13:22:56 TSI NNNN
IHAAW132256-SIY/24-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özil’in takındığı tavır millidir. Gözlerinden öpüyorum" 24.07.2018 13:22:56 TSI NNNN
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