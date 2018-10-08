Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi.
IHAAW183328-SIY/08-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi. 08.10.2018 18:33:28 TSI NNNN