POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi.

IHAAW183328-SIY/08-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi. 08.10.2018 18:33:28 TSI NNNN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, 'Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı' diyerek kendini kurtaramaz” dedi.
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IHAAW183328-SIY/08-10-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendini kurtaramaz” dedi. 08.10.2018 18:33:28 TSI NNNN
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