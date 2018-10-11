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11 Ekim 2018 Perşembe 12:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi’ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekvator Ginesi’nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi'ne gidiyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekvator Ginesi’nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, temasları kapsamında Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasago ile görüşecek. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında Ekvator Ginesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Oktay, ayrıca kutlamalara katılan bölge ülkelerinin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, temasları kapsamında Ekvator Ginesi’ndeki Türk vatandaşları ve Türk yatırımcılarla da bir araya gelecek.
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