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19 Temmuz 2018 Perşembe 23:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosu’nun Kudüs’ü başkent olarak tanımlayan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosu’nun Kudüs’ü başkent olarak tanımlayan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu’nun "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na tepki gösterdi. Oktay, mesajında, “Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin’in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
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