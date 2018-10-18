Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan taziye mesajları

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye’nin üç değerini yitirdiğini belirterek, "Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler’i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının ’Beyaz Kartal’ı Bahaettin Karakoç’u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.

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