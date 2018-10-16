Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan’ı atadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan’ın atandığı bildirildi. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Aşan atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan’ı atadı.