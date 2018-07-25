Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Milli Eğitim Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Milli Eğitim Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen, Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç atandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına ise Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu’nun atanması uygun görüldü.