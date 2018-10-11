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11 Ekim 2018 Perşembe 06:20

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 19 sayılı kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumları, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvele, eklendi.

Bugün itibariyle yürürlüğe girecek olan kararnamenin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
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