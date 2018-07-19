Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İsrail Parlamentosu'nda bugün kabul edilen 'Yahudi Ulus Devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ’Yahudi Ulus Devleti’ kanununu en sert biçimde kınıyoruz. Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ’Yahudi Ulus Devleti’ kanununu en sert biçimde kınıyoruz. Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ’Yahudi Ulus Devleti Kanunu’ hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ’Yahudi Ulus Devleti’ kanununu en sert biçimde kınıyoruz. Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi ve Filistinlileri sistematik biçimde yerlerinden etmek için yeni yerleşimlerin kurulması kararlarını tanımıyor ve İsrail hükümetinin bir apartheid devleti kurma çabalarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak dost ve kardeş Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan haklarını koruma noktasındaki kararlılığımızı tekrar ifade ediyor, uluslararası toplumu tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.