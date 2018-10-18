Devletin zirvesinden Ara Güler için taziye mesajları

Usta foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle devlet erkanından ardı ardında taziye mesajları geldi.

Duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle devlet erkanından taziye mesajları geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesapları üzerinden mesajlarını paylaşan bakanlar ve milletvekilleri, Güler’in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ara Güler için taziyelerini ileten bazı isimlerin mesajları şu şekilde:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Ruhuyla var olan Ara Güler’in kadrajından Türkiye’yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Türkiye’nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı."