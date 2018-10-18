POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 02:28

Devletin zirvesinden Ara Güler için taziye mesajları

Usta foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle devlet erkanından ardı ardında taziye mesajları geldi.

Devletin zirvesinden Ara Güler için taziye mesajları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Usta foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle devlet erkanından ardı ardında taziye mesajları geldi.

Duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle devlet erkanından taziye mesajları geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesapları üzerinden mesajlarını paylaşan bakanlar ve milletvekilleri, Güler’in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ara Güler için taziyelerini ileten bazı isimlerin mesajları şu şekilde:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Ruhuyla var olan Ara Güler’in kadrajından Türkiye’yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Türkiye’nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku