POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:26

Devrim Muhafızlarından ABD’ye açık açık petrol tehdidi

İran Devrim Muhafızları sorumlularından İsmail Kevseri bugün yaptığı bir açıklamada, "İran petrol ihracatının durdurulması durumunda, Fars Körfezi boğazından dünyanın farklı noktalarına petrolün çıkmasına izin vermeyiz" ifadeleri ile dikkat çekti.

Devrim Muhafızlarından ABD'ye açık açık petrol tehdidi
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İran Devrim Muhafızları sorumlularından İsmail Kevseri bugün yaptığı bir açıklamada, "İran petrol ihracatının durdurulması durumunda, Fars Körfezi boğazından dünyanın farklı noktalarına petrolün çıkmasına izin vermeyiz" ifadeleri ile dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Sarallah karargahı Komutan yardımcısı İsmail Kevseri bugün yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Donald Trump’ın petrol tehditlerine karşı belirttiği net tutumuna değinerek "ABD Başkanının geçtiğimiz günlerde İran’dan diğer ülkelere petrol ihracatının durdurulması tehdidine karşılık, İran’ın net bir tutum sergilemesi gerekiyordu, bu tutumu da saygı değer Cumhurbaşkanımız en iyi şekilde ifade etti" dedi.

Kevseri açıklamasının devamında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Ruhani’ye yazmış olduğu teşekkür mektubuna değinerek "Sayın Ruhani’nin açıklamaları, İran İslam Cumhuriyeti düzeninin tutumudur. General Kasım Süleymani’nin Ruhani’nin açıklamalarına verdiği destek milli çıkarları korumak doğrultusunda" ifadelerini kulandı.

Kevseri ABD ve müttefiklerinin bir tek kendi çıkarlarını düşündüklerini belirterek "İran petrol ihracatının durdurulması durumunda, Fars Körfezi boğazından dünyanın farklı noktalarına petrolün çıkmasına izin vermeyiz" vurgulamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarını son derece yerinde yapılmış açıklamalar olarak nitelendiren Kevseri, "Aziz İran halkı geçtiğimiz 40 yıl boyunca büyük şeytan karşısında nasıl durduysak, bundan sonra da böyle devam edeceğiz ve Allah’ın izni ile zafere ulaşacağız"dedi.

Ruhani iki gün önce İsviçre ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" diyerek ABD’ye petrol uyarısı yapmıştı. Söz konusu açıklamalardan hemen sonra Tümgeneral Kasım Süleymani tarafından Ruhani’ye destek mesajları dünya medyasında geniş yer bulmuştu.
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