POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 18:07

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yeni görevinde başarılar dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmede Suriye, Irak, terörle mücadele, FETÖ, hukuk ve konsolosluk işleri olmak üzere Türkiye-ABD ortak gündeminde yer alan konularının ele alındığını ifade etti.
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