Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile) Artık ilişkilerimizde böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde artık yaptırım gibi konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde artık yaptırım gibi konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Kaşıkçı olayını, Münbiç konusu ve ikili ilişkileri konuştuk. Cumhurbaşkanımız FETÖ konusundaki hassasiyetimizi tekrar iletti. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı atacağımız adımlarla beraber Münbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları değerlendirmiş olduk" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo’nun yaptığı görüşmelerde Trump’ın mesajlarını ilettiğini söylediğini belirterek, "Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliği ile açıklığa kavuşturulması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi aktardı" diye konuştu.

Kayıp gazeteci Cemal Kaçıkçı olayı ile ilgili ise Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Başsavcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor ve biraz gecikme olsa da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında araştırma soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta bu soruşturma gerçekleşmedi. Ailesinin olduğunu iddia ettiler Suudlar. Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan’ın gecikmeksizin her konuda bizimle iş birliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bilgiler verebiliriz. Başkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman geleceği konusu benim işim değil. Bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Başkonsolosun özellikle bu olay gerçekleştikten sonra bazı yaklaşımları tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp ’bak işte burada yok’ demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi."

Münbiç konusunda ise Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan bunun savsaklanmaması ve sahada bir direncin olmaması. Şu anda ortak eğitim programı başladı. Ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. PKK/YPG’nin Münbiç’ten temizlenmesi gerekiyor."

Yaptırımlar konusundaki bir soru üzerine ise Bakan Çavuşoğlu şu karşılığı verdi:

"Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez."