Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Muahmmed Cevad Zarif ile görüştü. İki liderin Türkiye-İran ekonomik ve turizm işbirliği, Suriye’deki durum başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldığı kaydedildi.

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