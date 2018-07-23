POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:42

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Çavuşoğlu’nu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 20.00’de Ercan Havalimanı’na indi. Çavuşoğlu’nu havalimanında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlık yetkilileri karşıladı. Çavuşoğlu, Ercan’a varışının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmek üzere Lefkoşa’ya hareket etti. Görüşme hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. Bu bağlamda ilk görüşmemizi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek. Çavuşoğlu’nun yarın öğleden sonra adadan ayrılması bekleniyor.
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