Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki mevcut durumun ve bundan sonra atılabilecek adımların değerlendirileceği, Türkiye, Rusya, İran üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

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