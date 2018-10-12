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12 Ekim 2018 Cuma 21:16

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın İngiltere’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın İngiltere'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House’un ’Değişen Dünya Düzeninde Avrupa’ konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere 13-15 Ekim 2018 tarihlerinde Birleşik Krallık’ı ziyaret edecektir. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanısıra, başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB’yle ilgili konular ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
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