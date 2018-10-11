11 Ekim 2018 Perşembe 16:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz ve tüm ilgili kuruluşlarımız birlikte soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için

IHAAW161922-SIY/11-10-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz ve tüm ilgili kuruluşlarımız birlikte soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturma neticesinde ortaya çıkan gerçekleri tüm dünya ile paylaşmış olacağız.” 11.10.2018 16:19:22 TSI NNNN