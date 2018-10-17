Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız" dedi.
IHAAW120454-SIY/17-10-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız" dedi. 17.10.2018 12:04:54 TSI NNNN
IHAAW120454-SIY/17-10-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız" dedi. 17.10.2018 12:04:54 TSI NNNN
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.