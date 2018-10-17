Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç bittikten sonra diğer bölgelere de geçilecek" dedi.
IHAAW120907-SIY/17-10-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç bittikten sonra diğer bölgelere de geçilecek" dedi. 17.10.2018 12:09:07 TSI NNNN
IHAAW120907-SIY/17-10-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç bittikten sonra diğer bölgelere de geçilecek" dedi. 17.10.2018 12:09:07 TSI NNNN
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