Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen terör saldırısını kınadı

-Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Helmand vilayetinin Laşkargah şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Helmand vilayetinin Laşkargah şehrinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.(ME-DK-Y)