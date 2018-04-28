Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Yavuz Selim Kıran, milletvekili aday adayı oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Başdanışmanı Yavuz Selim Kıran, AK Parti’den Ordu Milletvekili aday adayı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Başdanışmanı iken Perşembe günü istifasını veren ve memleketi Ordu’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olan Yavuz Selim Kıran, başvurusunu yaptı. Kıran, başvuru dosyasını AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Halil Öz’e teslim etti.

Yavuz Selim Kıran kimdir?

1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanarak eğitim hayatına Ankara’da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken olarak şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği’nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü. 2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Liderleri’ eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı’na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.