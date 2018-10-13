Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Filistin halkına uluslararası korunma sağlanmasının artık zaman yitirilmeksizin yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi haline geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Filistin halkına uluslararası korunma sağlanmasının artık zaman yitirilmeksizin yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi haline geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail’in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayarak abluka altında tuttuğu Gazze’de barışçı gösteri yapan Filistinlilerden 7 kişinin ölümüne, 200’den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"İsrail’in Filistin’de pervasızca sürdürdüğü şiddet politikasıyla Filistin halkını tarihi ve meşru haklarından mahrum bırakamayacağını anlaması gerekmektedir. Filistin halkına uluslararası korunma sağlanması artık zaman yitirilmeksizin yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi haline gelmiştir. Uluslararası topluma bu vicdani sorumluluğu yerine getirme çağrımızı bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz."