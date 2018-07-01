Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’teki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te yapılan bombalı intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya yapılan bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada, “Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya bugün (1 Temmuz) bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği ve ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Iraklı kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İlgili Irak makamlarının, Kerkük’teki seçimlere ilişkin hile ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturmayı süratle ve şeffaf biçimde tamamlamalarını ve vilayette güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalarını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.