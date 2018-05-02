POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:27

Dışişleri Bakanlığı Libya’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Libya'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Libya’nın huzur ve istikrarını hedef alan bu alçakça girişime karşı Türkiye’nin dost ve kardeş Libya halkına destek ve dayanışmasını yineliyoruz” denildi.
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