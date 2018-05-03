POLİTİKA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan yurt dışındaki seçmenlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yurt dışında seçmen olabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olmak gerekiyor. Bu hakka sahip seçmenler, 60 ülkede 123 temsilcilikte açılan sandıklarda oy kullanabilecek" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan yurt dışındaki seçmenlere ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yurt dışında seçmen olabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olmak gerekiyor. Bu hakka sahip seçmenler, 60 ülkede 123 temsilcilikte açılan sandıklarda oy kullanabilecek" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li Bakan Mike Pompeo arasındaki görüşme tarihini sorması üzerine Aksoy, "Bakanın Washington’u ziyaretinde görüşme kararı aldılar, henüz tarih yok" cevabını verdi. Çalışma gruplarının kısa sürede Türkiye’de toplanacağını kaydeden Aksoy, Humus’un tahliyesine ilişkin ise, "Humus gerginliği azaltma bölgesi, bu statünün korunması gerekiyor" dedi.

Yurt dışındaki seçim çalışmaları ile ilgili Aksoy, "Yurt dışında seçmen olabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olmak gerekiyor. Bu hakka sahip seçmenler, 60 ülkede 123 temsilcilikte açılan sandıklarda oy kullanabilecek" ifadesini kullandı.

Aksoy, yurt dışında 3 milyon vatandaşın oy kullanabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.
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