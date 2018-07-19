Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Erdoğan ve Putin’in rejimin İdlib’e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılması Astana’da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib’te tekrar etmesini istemiyoruz"
IHAAW111517-SIY/19-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Erdoğan ve Putin’in rejimin İdlib’e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılması Astana’da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib’te tekrar etmesini istemiyoruz" dedi. 19.07.2018 11:15:17 TSI NNNN