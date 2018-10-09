Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin "Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inc
IHAAW130352-SIY/09-10-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin "Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" dedi. 09.10.2018 13:03:52 TSI NNNN