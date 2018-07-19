POLİTİKA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OHAL’in kaldırılmasına ilişkin, "OHAL bir zaruretten ortaya çıktığını unutmamak lazım. Hükümetimiz kaldırdı. Avrupa Konseyinden olumlu mesajlar geliyor. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FE

IHAAW111552-SIY/19-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OHAL’in kaldırılmasına ilişkin, "OHAL bir zaruretten ortaya çıktığını unutmamak lazım. Hükümetimiz kaldırdı. Avrupa Konseyinden olumlu mesajlar geliyor. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FETÖ tehdidi tam olarak bitmedi" dedi. 19.07.2018 11:15:52 TSI NNNN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin, 'OHAL bir zaruretten ortaya çıktığını unutmamak lazım. Hükümetimiz kaldırdı. Avrupa Konseyinden olumlu mesajlar geliyor. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FE
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IHAAW111552-SIY/19-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OHAL’in kaldırılmasına ilişkin, "OHAL bir zaruretten ortaya çıktığını unutmamak lazım. Hükümetimiz kaldırdı. Avrupa Konseyinden olumlu mesajlar geliyor. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FETÖ tehdidi tam olarak bitmedi" dedi. 19.07.2018 11:15:52 TSI NNNN
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