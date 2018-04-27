POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 00:47

Dışişleri Bakanlığından, AB Komisyonu Başkanı Juncker’e tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşma hakkında, “Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığından, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşma hakkında, “Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye’ye ilişkin sarf ettiği sözler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’yi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünün görüldüğünü belirten Aksoy, “Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Juncker’in ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanının da hayretle karşılandığını söyleyen Aksoy, “Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu ikiyüzlü anlayışı kınıyoruz” açıklamasında bulundu.
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