POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:33

Dışişleri Bakanlığından ABD’nin İran yaptırımına yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran yaptırımına yönelik açıklama
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" denildi.

ABD heyetinin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arz etmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" denildi.
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