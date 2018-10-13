Dışişleri Bakanlığından Afganistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Tahar vilayetinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Tahar vilayetinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti’ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.