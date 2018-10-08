POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:03

Dışişleri Bakanlığından Bosna Hersek’teki seçimlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek’teki seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğunu, yeni dönemde de Bosna Hersek’le mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi için çaba gösterilmeye devam edileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından Bosna Hersek'teki seçimlere ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek’teki seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğunu, yeni dönemde de Bosna Hersek’le mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi için çaba gösterilmeye devam edileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Bosna Hersek’te 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bosna Hersek’in siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve Avrupa-Atlantik yapılara üyeliğine büyük önem atfeden Türkiye, seçim sonuçlarının ülkenin barış ve istikrarının daha da güçlenmesine ve kardeş Bosna Hersek halkının barış içinde bir arada yaşamasına hizmet etmesini temenni etmektedir" denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin yeni dönemde de, Bosna Hersek’le mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi, Balkanlarda istikrarın sağlamlaştırılması ve refahın artırılması için çaba gösterilmeye devam edileceği kaydedildi.
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