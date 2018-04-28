Dışişleri Bakanlığından Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında gerçekleştirilen zirveye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan 2018 tarihinde ara bölgede gerçekleştirilen zirvede tarafların Kore Yarımadası’nda gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan 2018 tarihinde ara bölgede gerçekleştirilen zirvede tarafların Kore Yarımadası’nda gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan 2018 tarihinde ara bölgede gerçekleştirilen zirvede tarafların Kore Yarımadası’nda gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Kore Yarımadası’nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesini hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası’nda uzlaşma, istikrar ve barışın hakim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir" denildi.