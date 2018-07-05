POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 22:46

Dışişleri Bakanlığından İsrail’e yıkım tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgali altında bulunan Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evlerin yıkılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e yıkım tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgali altında bulunan Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evlerin yıkılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin’de bulunan Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evlerin yıkılması ve Han el-Ahmar Bedevi bölgesinde yıkım çalışmalarına başlaması sert bir dille kınandı. Açıklamada, İsrail makamlarının fütursuzca sürdürdüğü eylemlerin Filistin Devleti’nin perspektifini risk altına soktuğu belirtilerek, “İsrail’in bölgede gerilimi arttıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere biran evvel son vermesi elzemdir” ifadeleri kullanıldı.
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