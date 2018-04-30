Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırıları sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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