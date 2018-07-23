POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:50

Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Yobe ve Borno eyaletlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırılarına kınama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Yobe ve Borno eyaletlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nijerya’nın Yobe eyaletinde dün ve Borno eyaletinde bugün meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını kınıyoruz. Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku