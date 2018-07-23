Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Yobe ve Borno eyaletlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nijerya’nın Yobe eyaletinde dün ve Borno eyaletinde bugün meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını kınıyoruz. Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.