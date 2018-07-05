Dışişleri Bakanlığından Suriye Anayasa Komitesi kurulması çalışmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulması çalışmalarına ilişkin, “Türkiye, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan listeyi desteklediğini BM Suriye Özel Temsilcisi’ne aynı gün resmi kanaldan yazılı olarak teyit etmiştir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye ihtilafının siyasi çözüm süreci kapsamında bir Anayasa Komitesi kurulmasına yönelik çalışmaların seyri hakkındaki soru üzerine 30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde bir Anayasa Komitesi kurulması çağrısında bulunulduğunu hatırlatarak, “Astana Platformu’nun garantör ülkeleri olarak Türkiye, Rusya ve İran, kongre sonuçlarının hayata geçirilmesi amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla yakın işbirliği ve eşgüdüm halinde çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Cenevre’de bir araya gelen temsilcilerin komitenin kuruluşu ve işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Aksoy, “Son olarak üç ülkenin Astana toplantılarına katılan heyetlerinin başkanları 18-19 Haziran 2018 tarihlerinde Cenevre’de de Mistura’yla bir araya gelmiş ve komitenin kuruluşu ve işleyişine dair esasları ele almışlardır. Astana garantörleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi arasında Anayasa Komitesi konusunda yürütülen görüşmelere önümüzdeki haftalarda Cenevre’de devam edilecektir. Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesi’nde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye’yle eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi 5 Temmuz günü BM Suriye Özel Temsilcisi’ne sunmuştur. Türkiye, MYK tarafından hazırlanan listeyi desteklediğini BM Suriye Özel Temsilcisi’ne aynı gün resmi kanaldan yazılı olarak teyit etmiştir” dedi.