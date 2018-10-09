Dışişleri Komisyon üyeliğine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç seçildi.TBMM Genel Kurulu’nda Dışişleri Komisyonu üyesi seçildi. Komisyon üyeliğinden istifa ettiği milletvekillerinin bilgisine sunulan Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın yerine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Ahmet Haluk Koç seçildi.
Dışişleri Komisyonuna CHP Ankara milletvekili Ahmet Haluk Koç seçildi
Dışişleri Komisyon üyeliğine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç seçildi.