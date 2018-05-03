POLİTİKA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 08:51

Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Pekin’e gitti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi’nin davetlisi olarak bazı temaslarda bulunmak üzerinde Pekin’e gitti.

Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Pekin'e gitti
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi’nin davetlisi olarak bazı temaslarda bulunmak üzerinde Pekin’e gitti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi’nin daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Çin’e gitti. Perinçek, Pekin’e hareket etmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Pekin’e gittiklerini anlatan Perinçek, "Hepimizin bildiği gibi 21’inci yüzyılda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti stratejik dostlukları olan iki ülkedir. Türkiye’nin güvenliği Çin’den başlıyor, Çin’in güvenliği Türkiye’den başlıyor” şeklinde konuştu.

Çin’de gerçekleştirilecek temaslar kapsamında iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alınacağına vurgu yapan Perinçek, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin de görüşüleceğini kaydetti.

Doğu Perinçek açıklamanın ardından beraberindeki heyetle birlikte Çin’e hareket etti. 4 gün sürecek ziyaret kapsamında Doğu Perinçek, Pekin’de gerçekleştirilecek Uluslararası Bilimsel Sosyalizm Konferansı’na da konuşmacı olarak katılacak.
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