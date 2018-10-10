Dünya Motosiklet Şampiyonu Milletvekili Sofuoğlu’ndan Yeşilay’a jest

Dünya Motosiklet Şampiyonu olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 2010 yılında Dünya Şampiyonu olduğu yarışmada taktığı kaskı Yeşilay’a hediye etti. Sofuoğlu, "Sporcularımıza sadece devletten değil, Türkiye’nin büyük...

Dünya Motosiklet Şampiyonu olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 2010 yılında Dünya Şampiyonu olduğu yarışmada taktığı kaskı Yeşilay’a hediye etti. Sofuoğlu, "Sporcularımıza sadece devletten değil, Türkiye’nin büyük markalarından da sponsorluğu geliştirip, güçlendirmek istiyoruz" dedi.

AK Partili Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 2010 yılında Fransa’da şampiyon olduğu kaskı Yeşilay’a hediye etti. Sofuoğlu, İstanbul’da Yeşilay’ın bir programında kask sözü verdiğini belirterek, "Bu kask 2010 yılında Dünya Şampiyonluğu’nda kullandığım kask. Osmanlı tuğrasını kullandığım kasklardan biridir. Yeşilay’da birçok program yaptık, olabildiğince destek olmaya çalıştım. Kask satışa çıkacak. Buradan elde edilecek geliri Yeşilay ihtiyaç duyulan yerlerde kullanacak. Umut ediyorum yerini bulur. Kendi koleksiyonumdan bir kask" ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde drift atanlara 5 bin 10 TL ceza verilmesine rağmen cep telefonu ile konuşanlara 235 TL ceza verilmesine ilişkin soruya, "Ülkemizin bu konuda bir eksikliği var. Türkiye’de her şehirde, ilçelerde büyük stadyum yapılırken, hız yapmak isteyen gençler var. 300 kilometre yapan motosikletler satılıyor. Bunları kullanacak parkurlar yok. Ülkemizde bu konuda alt yapısı olup da hız yapacak gençlerin adrenalin tutkusunu atabileceği bir yerleri yok. Düzce’de bir adım attık. Parkuru tamamlamaya çalışıyoruz. Düzce Cumayeri Belediyesi ile beraber tamamlamak istiyoruz. Hayalim o projeyi tamamlayıp, birçok şehre de örnek olması. Gençlerin, hız tutkusu olan insanların çıkıp o duygularını giderebilecek yerlere ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, spor dallarında vatandaşların Spor Bakanlığından destek beklediğini belirterek, "Farklı dallarda en az on sporcuyu bir araya getirip şirketimiz himayesinde örnek bir projeyle birlikte devletin yükünü hafifleteceğiz. Sporcularımıza sadece devletten değil, Türkiye’nin büyük markalarından da sponsorluğu geliştirip, güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Hatice Saadet Kalyoncu ise, Yeşilay’ın ücretsiz olarak hizmet verdiği danışmanlık merkezleri olduğunu söyleyerek, "Burada hem madde hem de alkol bağımlılarına hizmet veriyoruz. Onlara destek veriyoruz. Kaskın satışından elde edilecek gelir YEDAM bünyesinde kullanılacak" diye konuştu.

Kalyoncu, Sofuoğlu’na reçel hediye etti.