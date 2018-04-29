Dünya Şampiyonu Enes Erkan aday adayı oldu

Karatede Avrupa ve Dünya Şampiyonu Enes Erkan, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.Kariyerinde Karatede 4 Dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun yarı sıra birçok başarıya imza atan Enes Erkan, bir grup partili ve...

Karatede Avrupa ve Dünya Şampiyonu Enes Erkan, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

Kariyerinde Karatede 4 Dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun yarı sıra birçok başarıya imza atan Enes Erkan, bir grup partili ve yakınları ile AK Parti İl Teşkilatı’na gelerek, aday adaylığı başvuru formunu Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu’na teslim etti. Enes Erkan siyasete girmesinin nedenini, “Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın davası davamız. Kutlu yürüyüşünde onunla omuz omuza olabilmek için aday adayı oluyorum. Rabbim nasip ederse bundan sonra aktif siyasetin içerisinde olacağım” ifadeleriyle açıkladı.